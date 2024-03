POL-NB: LKW in den Graben gekippt

A20 Altentreptow (ots) -



Auf der A20 kurz hinter der Ausfahrt Neubrandenburg Nord in Fahrtrichtung Lübeck ist heute Morgen ein LKW-Fahrer verunglückt. Gegen 07:50 Uhr kam die Meldung per Notruf. Feldjäger der Bundeswehr waren zunächst an dem Unfallort vorbeigekommen und hatten dem LKW-Fahrer geholfen. Er wurde aus seinem Führerhaus befreit.



Die Beamten des Reviers Altentreptow haben nach Eintreffen am Unfallort die Unfallstelle weiträumig abgesperrt. Derzeit wird der Verkehr bereits ab AS Neubrandenburg Nord von der Autobahn abgeleitet. Nur für die Bergung wird kurzzeitig eine Fahrbahn freigegeben werden. Die Bergung wird noch einige Zeit andauern.



Zunächst muss der LKW entladen werden, erst dann kann der gesamte LKW geborgen werden.



Der Fahrer kam zur weiteren Behandlung in ein Klinikum.



Ob die Sichteinschränkungen durch den Nebel heute Morgen in der Region auch Ursache für den Unfall waren, muss noch geklärt werden.



