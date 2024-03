POL-HRO: Brand im Hotel ´Schweriner Tor´ in Pampow

Landkreis Ludwigslust-Parchim (ots) -



Am 05.03.2024 um 19:36 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem

Brand im Hotel "Schweriner Tor" in 19075 Pampow gerufen. Nach

derzeitigen Erkenntnissen hatte sich ein 25-jähriger afghanischer

Mitarbeiter des Hotels zunächst Essen auf dem Herd zubereitet und

anschließend die Küche verlassen. Als er nach etwa einer Stunde

zurückkehrte, habe es in der Küche aus noch ungeklärter Ursache

gebrannt. Nachdem er erfolglos versucht hatte das Feuer eigenhändig

zu löschen, rief er die Feuerwehr.



Die Berufsfeuerwehr Schwerin und die Freiwilligen Feuerwehren aus

Schwerin-Wüstmark, Hagenow, Holthusen, Pampow, Stralendorf und Warsow

waren mit 40 Kameraden für die Löscharbeiten vor Ort. Die Wohnung des

25-Jährigen wurde durch das Feuer stark beschädigt. Zwei benachbarten

Wohnungen sind aufgrund der Rauchentwicklung zunächst nicht

bewohnbar. Es wurden keine Personen verletzt. Der entstandene

Sachschaden wird auf 100.000 EUR geschätzt.



Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der

fahrlässigen Brandstiftung.





