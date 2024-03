POL-NB: Audi-Fahrer verursacht einen Verkehrsunfall und flüchtet vom Unfallort

Greifswald (ots) -



Am 05.03.2024 gegen 16:20 Uhr fuhr ein unbekannter Mann mit seinem silbernen Audi von der L35 auf die B109 auf, dabei übersah er einen KIA Cee´d mit seinem 36 jährigen Fahrer.

In weiterer Folge zog der KIA-Fahrer nach links, um nicht mit dem Audi zu kollidieren und stieß dabei mit dem im Gegenverkehr befindlichen VW Bus mit einem 51jährigen Fahrer zusammen.

Der Fahrer des Audi hielt noch an, schaute sich den Unfall an, stieg dann aber ein und fuhr einfach weiter.

Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und der Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

Der VW Bus - Fahrer war am Unfallort kurz bewusstlos und wurde mit dem Verdacht eines Schädelhirntraumas ins Klinikum Greifswald verbracht.

Dem flüchtenden Audi-Fahrer drohen nun eine Anzeige wegen Unfallflucht und unterlassenen Hilfeleistung.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell