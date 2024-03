POL-HWI: Zeugenaufruf - Raub in der Halloweennacht

Wismar (ots) -



Am Halloweenabend, den 31. Oktober 2023, kam es zu einem Raub in einem Einfamilienhaus in der Alexander-Behm-Straße, bei dem unter anderem Schmuck entwendet wurde.



Drei bislang unbekannte, männliche Täter verschafften sich gegen 22:00 Uhr unbefugten Zutritt ins Haus und forderten unter Androhung mit einem Messer die Herausgabe von Wertgegenständen. Insgesamt raubten die Täter so Schmuck und Mobiltelefone im Gesamtwert von circa 6.000 Euro. Im Anschluss flüchteten sie.



Da bisherige Ermittlungen nicht zum Erfolg geführt haben, bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe: Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen?



Die Täter, die sich miteinander auf einer slawischen Sprache verständigt haben sollen, werden wie folgt beschrieben:



Tatverdächtiger 1:



größer als 1,70 m; kräftige Statur mit Bauchansatz; blaue Augen; bekleidet mit Halloweenmaske, rot-grün karierter Kapuzenjacke mit Zick-Zack-Musterschnitt, schwarze Lederhandschuhe mit roten Punkten in der Innenseite, schwarzer Hose und schwarzen Schuhen



Tatverdächtiger 2:



kleiner als 1,70 m; korpulente Statur; bekleidet mit Teufelsmaske, rot-grün karierter Kapuzenjacke mit Zick-Zack-Musterschnitt, schwarzer Hose und schwarzen Arbeitsschuhen



Tatverdächtiger 3:



kleiner als 1,70 m; korpulente Statur; schwarzer Schnauzer; schwarzer Haarkranz mit Glatze auf der Kopfmitte; trug eine Wolldecke über den Schultern



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der 03841 203 0 oder jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



