POL-ANK: Betrügerin von Usedom in Greifswald festgenommen

Seit dem 25.01.2024 war eine 46-jährige deutsche Frau auf der Insel Usedom mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Wegen Betrugs wurde dabei in sieben Fällen Strafanzeige gegen die 46-Jährige gestellt, die ihre Rechnungen in Restaurants, Hotels, Ferienwohnungen und bei einem Taxiunternehmen nicht zahlte. Entsprechende Vorfälle ereigneten sich in Zinnowitz, Koserow, Bansin und Heringsdorf.



Innerhalb von zwei Wochen (vom 25.01. bis 06.02.2024) entstand den Geschädigten ein wirtschaftlicher Schaden von insgesamt 1.500 Euro. In der Pressemitteilung vom 07.02.2024 (abrufbar unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/5709115) wurde an alle Gastronomen, Hoteliers und Vermieter appelliert, sich nicht auf Verhandlungen und mündliche Vereinbarungen einzulassen und Vorkasse zu verlangen.



Seitdem ist die Frau im Zusammenhang mit zwei weiteren Betrugsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Am 13.02.2024 zahlte die Frau die Rechnung für eine Ferienwohnung in Ahlbeck, die sie bereits für eine Nacht gemietet hatte, nicht. Die noch offenstehende Rechnung in Höhe von 200 EUR konnte durch die 46-Jährige nicht beglichen werden. Auch die Rechnung für einen Restaurantbesuch am 25.02.2024 in Greifswald in Höhe von 30 Euro blieb unbeglichen.



Am 03.03.2024 wurde die Frau erneut im Stadtgebiet Greifswald angetroffen. Auf Grund eines offenen Haftbefehls (vom 26.02.2024) wurde die 46-Jährige festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt nach Bützow überführt. Die Frau hatte die Gelstrafe aus zwei anderen Betrugsdelikten aus dem Jahr 2023 nicht gezahlt und muss nun eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten.



