POL-NB: Brand einer Gartenlaube

Grimmen (ots) -



Am 04.03.2024 gegen 22:34 Uhr wurde der Polizei und der Integrierten

Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen ein Brand in

Grimmen gemeldet. Dieser ereignete sich in der Kleingartenanlage

Hoykenrade. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand die nicht

genutzte Gartenlaube bereits im Vollbrand. Zur Brandbekämpfung kam

die freiwillige Feuerwehr Grimmen mit 24 Kameraden zum Einsatz. Bei

dem Brand wurden keine Menschen verletzt. Der Sachschaden wird auf

ca. 1.000 EUR geschätzt. Ebenfalls zum Einsatz kam der

Kriminaldauerdienst Stralsund. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird

von einer Brandstiftung ausgegangen. Sachdienliche Hinweise in dieser

Sache können an das Polizeirevier Grimmen unter 038326 / 570, an die

Online-Wache unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere

Polizeidienststelle gerichtet werden.





