POL-NB: Ergänzung zur Öffentlichkeitsfahndung: 51-Jähriger aus Ahlbeck vermisst

In der soeben veröffentlichten Meldung zur Öffentlichkeitsfahndung nach einem 51-Jährigen aus Ahlbeck funktionierte der Link nicht. Dieser ist nun untenstehend korrigiert und ersetzt. Wir bitten, dies zu entschuldigen.



Aktuell sucht die Polizei nach einem 51-Jährigen Deutschen aus Ahlbeck. Weitere Informationen und die vollständige Personenbeschreibung finden Sie hier: https://fcld.ly/koekhpm



Die Polizei bittet bei der Suche nach dem Vermissten um Mithilfe aus der Bevölkerung. Die Medien werden gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung in ihrem Programm mit aufzunehmen. Wer Angaben zum Aufenthaltsort des Gesuchten machen kann, wird gebeten, sich im Polizeirevier Heringsdorf (Tel. 03837 8279224) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



