POL-NB: Erst observiert, dann festgenommen

Auf der Insel Helgoland in Neustrelitz hat ein Mann am Sonnabendmorgen seltsame Geräusche und zwei verdächtige Personen im Bereich der Gaststätte beobachtet. Er rief vorsorglich die Polizei.



Zwei Streifenwagen haben den Inselbereich samt Zufahrt umstellt. Die Beamten sind auf die Suche nach den beiden Verdächtigen gegangen. Dabei haben die Neustrelitzer Beamten einen 19-jährigen Deutschen und einen ebenfalls deutschen Jugendlichen auf frischer Tat ertappt.

Beide kamen zunächst mit aufs Revier. Der Minderjährige wurde von seiner Mutter abgeholt. Der Volljährige wurde nach den Maßnahmen ebenfalls wieder entlassen.



Die Einbruchsversuche in die Gaststätte verursachten einen Schaden von etwa 700 Euro. Gestohlen wurde nichts.



Gegen die beiden wird von der Kriminalpolizei Neustrelitz wegen versuchten Einbruchdiebstahl ermittelt.



