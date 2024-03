POL-HRO: 39-Jähriger beschädigt Fahrzeuge in Rostock- Tatverdächtiger auf frischer Tat gestellt

Rostock (ots) -



Am Sonnabendvormittag konnte die Polizei Rostock einen alkoholisierten Mann identifizieren, der in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt mehrere Fahrzeuge beschädigt hatte.



Nach ersten Erkenntnissen hatte der alkoholisierte Tatverdächtige gegen 08:40 Uhr die Außenspiegel an drei geparkten Fahrzeugen in der Waldemarstraße beschädigt. Eine 68-jährige Zeugin hatte den 39-jährigen Rostocker dabei beobachtet und informierte umgehend die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten den 39-jährigen Deutschen noch im Nahbereich antreffen. Vor Ort wurden die Personalien festgestellt und Strafanzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1.800 Euro.



Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Katja Weizel

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040/41

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell