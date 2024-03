POL-GÜ: Garagenkomplex bei Güstrow wird zum Ziel von Einbrechern

Güstrow/ Klueß (ots) -



Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem es in der Nacht zum 03.03.2024 zu mehreren Einbrüchen innerhalb eines Garagenkomplexes in der Ortschaft Klueß kam.



Eine Zeugin beobachtete etwa gegen 00:05 Uhr den Schein mehrerer Taschenlampen in dem betroffenen Gebiet und informierte daraufhin die Polizei. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten jedoch vor Ort keine Personen feststellen. Im Rahmen der ersten durchgeführten Ermittlungen wurde bekannt, dass insgesamt 11 Garagen durch unbekannte Täter angegriffen wurden. Bei gleich sechs der betroffenen Garagen gelang es den Tatverdächtigen, sich gewaltsam Zutritt zu den Objekten zu verschaffen. An fünf Garagen konnten die Einsatzkräfte jeweils Aufbruchsspuren feststellen.



Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz, um die Tatortarbeit zu gewährleisten und Spuren zu sichern, welche nun ausgewertet werden. Der entstandene Sachschaden wird nach vorliegenden Erkenntnissen mit etwa 700 Euro beziffert. Die Höhe des Stehlschadens kann aufgrund der noch laufenden Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Güstrow jedoch noch nicht benannt werden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell