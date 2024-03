POL-GÜ: PKW-Diebstahl in Kritzmow im Landkreis Rostock

Kritzmow (ots) -



Bislang unbekannte Täter haben vermutlich in der Nacht zum 03.03.2024 einen VW Multivan von einem Privatgrundstück entwendet.



Laut Angaben des 44-jährigen Ehemannes der geschädigten Eigentümerin wurde das entwendete Fahrzeug zuletzt gegen 20:00 Uhr des Vorabends gesehen. Wie sich die Täter zum Fahrzeug Zugang verschaffen konnten ist noch nicht bekannt. Beide Fahrzeugschlüssel befinden sich noch im Besitz der 41-jährigen Geschädigten. Der Stehlschaden wird gemäß einer ersten Einschätzung mit circa 27.000 Euro beziffert.



Durch die Kriminalpolizei Bad Doberan wurde das eingeleitete Ermittlungsverfahren übernommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Florian Müller

Telefon: 03843 266 302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell