POL-LWL: Alle vier Räder entwendet - PKW auf Pflastersteine aufgebockt

Pampow (ots) -



In Pampow haben unbekannte Täter am Samstagabend von einem parkenden PKW alle vier Räder gestohlen. Dem Spurenaufkommen zufolge haben die Diebe zunächst alle vier Räder fachgerecht demontiert und den PKW dann auf Pflastersteine aufgebockt. Bei dem Diebesgut soll es sich laut Autobesitzer um hochwertige Räder mit einem Schätzwert in Höhe von ca. 5.000 Euro handeln. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu diesem Vorfall, der sich im Fährweg ereignet hat, nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell