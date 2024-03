POL-LWL: Mann störte mit Messer und Elektroschocker vor Gaststätte und zeigte Hitlergruß

Ludwigslust (ots) -



Nach Störungen und Bedrohungen vor einer Gaststätte in Ludwigslust hat die Polizei am frühen Sonntagabend einen 28-jährigen Mann in Gewahrsam genommen. Der Mann soll vor dem betreffenden Lokal mit einem Messer und einem Elektroschocker herumgefuchtelt und dabei verbal Drohungen gegenüber Ausländern ausgesprochen haben. Zudem soll er bei der Klärung des Vorfalls vor den Augen der Gäste und der eingesetzten Polizeibeamten den Hitlergruß skandiert haben. Da sich der Tatverdächtige bei einem Fluchtversuch widersetzte, wurden ihm zeitweilig Handfesseln angelegt. Die Polizei stellte das Messer als auch den Elektroschocker sicher. Der 28-Jährige wies einen Atemalkoholwert von 2,44 Promille auf und stand einem Vortest zufolge unter Drogeneinwirkung. Gegen den deutschen Tatverdächtigen ist Strafanzeige wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten, Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Bedrohung erstattet worden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell