POL-LWL: Bargeld bei Einbruch in Pizzeria gestohlen

Bei einem Einbruch in eine Pizzeria in Parchim haben unbekannte Täter am Wochenende Bargeld gestohlen. Dem Spurenaufkommen zufolge gelangten die Einbrecher durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten der Pizzeria und entwendeten dort unter anderem zwei Geldkassetten, in denen sich jeweils Wechselgeld befand. Auch eine Spardose nahmen die Diebe mit. Zudem richteten die Täter Sachschäden an. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000), die jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, bittet um Hinweise zu dem Vorfall in der Ludwigsluster Straße, der sich am Samstag zwischen 01:00 Uhr und 16:00 Uhr ereignet hat.



