POL-NB: Schlägerei zwischen ca. 15 Personen in Stralsund

Am 03.03.2024, gegen 16:40 Uhr, kam es nach einem Fußballspiel von

Freizeitkickern zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei

Personengruppen. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es nach dem Spiel

zunächst zu verbalen Streitigkeiten, welche dann in einer

körperlichen Auseinandersetzung endeten. An dieser sollen etwa 15

Personen beteiligt gewesen sein. Durch die fünf eingesetzten

Funkwagenbesatzungen des Polizeihauptreviers Stralsund und der

Bundespolizei konnten noch 10 Beteiligte angetroffen werden. Sieben

von ihnen wurden leicht verletzt. Eine Person wurde zur medizinischen

Behandlung ins Klinikum Stralsund verbracht. Die anderen sechs

Verletzten wurde vor Ort behandelt. Bei den an der Schlägerei

beteiligten Personen handelte es sich ausschließlich um männliche

syrische und afghanische Staatsangehörige im Alter zwischen 14 und 32

Jahren. Die Ermittlungen zum eigentlichen Motiv und dem genauen

Tatgeschehen dauern an.



