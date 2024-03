POL-NB: Körperliche Auseinandersetzung an einer Zuwandererunterkunft in Barth (LK Vorpommern-Rügen)

Barth (ots) -



Am 02.03.2024, gegen 19:10 Uhr, kam es zu einer körperlichen

Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern der Zuwandererunterkunft

in Barth. Nach derzeitigem Kenntnisstand verletzte ein 20-jähriger

russischer Tatverdächtiger einen 47-jährigen armenischen

Staatsangehörigen durch mehrere Schläge im Gesicht. Der 47-Jährige

wurde zur weiteren Behandlung ins Helios Hanseklinikum Stralsund

verbracht.

Da die Situation vor Ort anfangs unklar war und eine Schlägerei

zwischen mehreren Personen gemeldet wurde, kamen sieben

Funkstreifenwagen aus den umliegenden Polizeirevieren und der

Bundespolizei zum Einsatz. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung stellte

sich heraus, dass nur zwei Personen an der Auseinandersetzung

beteiligt waren und die anderen Anwesenden lediglich versucht haben,

die Schlägerei zu beenden. Die Hintergründe der Tat sind bislang

unbekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.



Holger Bahls

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell