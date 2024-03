POL-HRO: Körperliche Auseinandersetzung in Toitenwinkel

Rostock (ots) -



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem es am heutigen Freitagvormittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen gekommen ist.



Der Vorfall ereignete sich gegen 08:20 Uhr im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zwischen einem 27-jährigen Mann und zwei Tatverdächtigen zunächst zu einer verbalen Streitigkeit. Dabei sollen die beiden Tatverdächtigen, eine 36-Jährige und ihr 35-jähriger Begleiter, den Geschädigten bedroht und rassistisch beleidigt haben.



Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der die alkoholisierten Tatverdächtigen nach dem 27-jährigen Rostocker getreten und geschlagen haben sollen.



Mehrere Zeugen der Auseinandersetzung informierten umgehend die Polizei. Durch die Polizeiinspektion Rostock wurden mehrere Streifenwagen zum Einsatzort entsandt. Die eingesetzten Beamten konnten die Personen trennen und so mögliche weitere Straftaten verhindern.



Die 36-jährige Tatverdächtige verletzte sich bei dem Vorfall leicht. Sie wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen medizinisch versorgt. Der Geschädigte blieb unverletzt.



Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind Bestandteil der weiteren Ermittlungen, die vom Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Rostock geführt werden.



