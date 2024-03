Vermisster aus Waren braucht medizinische Hilfe

Details anzeigen Vermisster Paul Rohs Vermisster Paul Rohs

Die Polizei sucht nach dem Vermissten Paul Rohs. Der 19-jährige Deutsche war zuvor in einer Einrichtung in Waren (Müritz) untergebracht.

Er ist circa 1,80 Meter groß, hat dunkelblonde kurze Haare und blaugraue Augen und ist schlank.

Er wird seit dem 22.02.2024 vermisst. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei haben nicht zu seinem Auffinden geführt. Erkenntnisse dazu, dass er dringende medizinische Hilfe benötigen könnte, führen nun dazu, dass sich die Polizei an die Öffentlichkeit wendet.

Er könnte sich in Penzlin oder in Neubrandenburg aufhalten.

Wer den jungen Mann sieht oder weiß, wo er sich aufhält, wendet sich bitte mit den Hinweisen an die Polizei in Waren unter 03991/1760 oder an jedes andere Polizeirevier.