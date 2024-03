POL-SN: Vermehrte Schockanrufe - Falsche Polizisten

Schwerin (ots) -



In Schwerin kam es am Donnerstagabend zu mehreren Schockanrufen von Telefonbetrügern. Den Opfern wurden hierbei zwei verschiedene Szenarien vorgegaukelt.



Zum einen forderten die Unbekannten, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben, die Zahlung einer Kaution. Hintergrund dieser Forderung war die Behauptung, dass nahe Familienangehörige einen anderen Menschen bei einem Verkehrsunfall in den Tod gerissen oder ihn schwer verletzt hätten.



In anderen Telefongesprächen hätte die Polizei Ermittlungen im Zusammenhang mit Einbrüchen geführt und sei der Diebesbande dicht auf der Spur. Die Betrüger versuchten am Telefon Auskünfte zu in der Häuslichkeit befindlichen Wertgegenstände und Bargeld zu erlangen.



Betroffen waren überwiegend lebensältere Menschen.

Bislang ist noch kein Vorfall bekannt, bei dem es zu einem finanziellen Verlust kam.



Die Polizei warnt erneut.



Niemals sollten Sie Bargeld, andere Wertgegenstände oder sensible Daten an Fremde übergeben. Wenn Sie einen dubiosen Anruf erhalten, legen Sie einfach auf! Im Zweifelsfall sollte umgehend die Polizei unter der Notrufnummer: 110 informiert werden.



Sprechen Sie mit Ihren Mitmenschen über das Phänomen Trickbetrug und die unterschiedlichen Maschen, die von den Tätern laufend angepasst werden. Weisen Sie insbesondere lebensältere Mitmenschen auf die von Betrügern nach wie vor angewandte Methode des "Enkeltricks" hin.



