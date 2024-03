POL-HRO: Polizei stellt Graffiti-Sprayer auf frischer Tat

Rostock (ots) -



Der guten Beschreibung einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass die Polizei am frühen Donnerstagmorgen einen Graffiti-Sprayer auf frischer Tat stellen konnten.



Nach ersten Erkenntnissen hatte eine männliche Person am 29.02.2024, gegen 00:30 Uhr, mehrere Graffiti an Hauswände in der Rostocker Innenstadt gesprüht. Eine 42-jährige Rostockerin konnte den Mann beobachten und informierte umgehend die Polizei.



Die alarmierten Beamten konnten einen 19-jährigen deutschen Tatverdächtigen noch im Nahbereich stellen. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten die Beamten mehreren Spraydosen, Arbeitshandschuhe und Bekleidungsgegenstände mit Farbanhaftungen in einem Stoffbeutel sicherstellen.



Durch die Graffiti entstand ein geschätzter Sachschaden von 5000 Euro.



Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



