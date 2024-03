POL-NB: Schwerer Unfall am Zebrastreifen

Demmin (ots) -



Eine 72-Jährige ist heute gegen 06:55 Uhr in Demmin in der Jarmener Straße, Ecke Saarstraße, von einem Auto erfasst worden. Sie wollte gerade den Zebrastreifen überqueren, als der 68-jährige Fahrer mit ihr zusammenstieß. Er war aus Richtung Jarmen kommend ins Stadtzentrum unterwegs.



Die Frau wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Klinikum gebracht.



Ob mehr Anhaltspunkte für eine mögliche Unfallursache zu bekommen, wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft ein Gutachter der Dekra zur Unterstützung geholt.



Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell