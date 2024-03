POL-LWL: Missglücktes Abbiegemanöver - Zwei Personen werden leichtverletzt

Boizenburg (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 5 bei Boizenburg wurden Donnerstagnachmittag zwei Personen leichtverletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 38-jährige Autofahrerin mit ihrem PKW in Richtung Lauenburg als sie beim Abbiegen auf Höhe des Abzweiges Siedlung mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 23-Jährigen zusammenstieß. Dabei wurden beide Fahrzeugführer leichtverletzt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die Bundesstraße 5 für etwa 45 Minuten voll gesperrt werden. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun zur Unfallursache. Dazu wird auch prüft, ob die Autofahrerin durch die tiefstehende Sonne geblendet worden sein könnte.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Felix Zgonine

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell