POL-SN: Körperverletzung auf dem Marienplatz - Polizei bittet um Hinweise

Nach einer Körperverletzung, die sich am gestrigen Nachmittag auf dem Schweriner Marienplatz zugetragen hat, bittet die Schweriner Polizei um Täterhinweise:



Nach vorliegenden Informationen war gegen 15.20 Uhr am Marienplatz im Einmündungsbereich zur Helenenstraße ein 21-Jähriger Tunesier von einem Unbekannten niedergeschlagen worden. Das Opfer erlitt Gesichtsverletzungen und musste ins Klinikum gebracht werden; der unbekannte Tatverdächtige konnte sich unerkannt absetzen.



Er wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 170 cm groß, trug Basecap und schwarze Jacke sowie graue Jacke mit grünen Applikationen.



Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Des Weiteren werden nun die Aufzeichnungen aus der Bildübertragung des Marienplatzes ausgewertet.



Darüber hinaus werden Zeugen um Täterhinweise gebeten. Sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen nimmt die Schweriner Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 sowie über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



