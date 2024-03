POL-NB: Ungewöhnliches Diebesgut

Demmin (ots) -



Dieser Diebstahl ging in die Hose: Ein 27-Jähriger soll in einer Drogerie in Demmin einen Mini-Vibrator gestohlen haben. An der Kasse piepte es, als der junge Deutsche raus gehen wollte. Die Kassierin reagierte sofort und bat den Mann zurück.



Dass es kein Fehlalarm war, bestätigte sich dann vor den Augen der Polizei - auch kein alltägliches Diebesgut, das die Demminer Beamten da zu sehen bekamen. Sie belehrten den Beschuldigten. Er schwieg. Gegen den Mann laufen nun die Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen des Vorwurfs des Ladendiebstahls.



Der Mini-Vibrator kostete übrigens 12,99 Euro.



