POL-GÜ: Ehepaar aus Kühlungsborn um 97.000 Euro betrogen

Dreisten Betrügern ist es am 29.02.2024 gelungen, ein in Kühlungsborn wohnhaftes Ehepaar um 97.000 Euro zu betrügen.



Gegen 12:00 Uhr erhielten die Geschädigten einen Anruf eines vermeintlichen Mitarbeiters Ihrer Hausbank. Dieser gaukelte den arglosen Rentnern vor, dass von Ihrem Konto diverse unbefugte Abbuchungen getätigt worden seien. Um diese Abbuchungen rückgängig zu machen, solle der 79-jährige Ehemann lediglich mehrere TAN-Nummern generieren und einem per Telefon zugeschalteten Spezialisten mitteilen. Dies tat der arglose Rentner.



Erst im Nachgang des Telefonates stellten die Geschädigten fest, dass die Betrüger unter Anwendung der TAN-Nummern insgesamt 97.000 Euro von deren Konto abgebucht hatten.



Durch die Kriminalpolizei Bad Doberan wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



