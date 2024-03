POL-NB: Neuausrichtung der polizeilichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ab dem 01.03.2024

Neubrandenburg (ots) -



Die Welt wandelt sich, die Digitalisierung geht stetig voran und damit einher geht ein verändertes Informations- und Kommunikationsbedürfnis in der Bevölkerung. Die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern will diesen Veränderungen verstärkt Rechnung tragen und strukturiert sich daher im Bereich Öffentlichkeitsarbeit um.



So ergeben sich im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ab dem 01.03.2024 eine Reihe struktureller Veränderungen. Künftig regeln sich die Zuständigkeiten nach dem "Tatortprinzip". Ziel ist es, dass alle Medienvertreter somit schneller und effizienter Antwort erhalten. Eine Zuständigkeit nach KPI-Sachverhalten und Straftatbeständen entfällt damit. Es ist immer der Sachbearbeiter Öffentlichkeitsarbeit der PI zuständig, in dessen Gebiet der Vorfall geschehen ist.



Die Pressesprecherinnen des Polizeipräsidiums werden dagegen künftig verstärkt online informieren. Der neue Fokus auf die Social-Media-Arbeit soll nicht nur dem modernen Zeitgeist entsprechen, sondern zugleich ein Themenfindungspool für Pressevertreter darstellen.

In herausragenden Einsatzlagen ist künftig eine parallele Pressearbeit in Form von schriftlicher Arbeit sowie einem Sachbearbeiter Öffentlichkeitsarbeit vor Ort angedacht. Bei Sachverhalten, die mindestens zwei PI-Bereiche betreffen, wird weiterhin der Bereich Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Neubrandenburg zuständig sein.



Der gesamte Bereich Öffentlichkeitsarbeit freut sich auf diese neue Vorgehensweise und ist weiterhin gern behilflich, alle Anfragen und Wünsche seitens der Medienvertreter kompetent und schnell umzusetzen.



