POL-HWI: Einbrüche in gewerblich genutzten Einrichtungen

Nachdem es in der Nacht zum Mittwoch, den 28. Februar, zu Aufbrüchen von Automaten auf zwei Tankstellengeländen sowie einem versuchten Einbruch in ein Labor in der Innenstadt gekommen ist, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.



Gegen 02:30 Uhr haben sich unbekannte Täter an einem Wasch- und einem Staubsaugerautomaten auf einem Tankstellengelände in der Querstraße zu schaffen gemacht und Münzgeld entwendet. Kurze Zeit später, gegen 03:30 Uhr, passierte Ähnliches auf einem Tankstellengelände in der Schweriner Straße. Durch die Beschädigungen an den Automaten entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Ein Stehlschaden ist derzeit noch nicht bekannt.



Im Verlauf der Nacht versuchten Unbekannte sich außerdem gewaltsam Zutritt zu einem Labor zu verschaffen. Der oder die unbekannten Täter gelangten nicht ins Innere des Labors, verursachten bei dem Versuch jedoch einen Schaden von circa 500 Euro.



Der Kriminaldauerdienst sicherte Spuren an den Tatorten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der 03841 203 0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



