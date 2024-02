POL-NB: Notorischer Langfinger

Neubrandenburg (ots) -



Er kann nicht anders... So erklärte heute Mittag fast schon entschuldigend ein 43-Jähriger Dieb seine soeben verübte Tat.



Zunächst hat er scheinbar Lebensmittel in einem Geschäft in der Stargarder Straße gestohlen. Und ist dann weitergezogen in ein Café in der Nähe. Dort kam es noch zu einer Rangelei mit den Mitarbeitern, die ihm das aus der Kasse geklaute Geld wieder abnehmen wollten. Außerdem wollten sie ich festhalten, bis die inzwischen alarmierte Polizei da ist.



Das klappte zunächst nicht. Aber durch die gute Personenbeschreibung hat die Polizei ihn auf dem Marktplatz in Neubrandenburg erwischt.



Der Deutsche ist als Dieb kein Unbekannter und reist für seine Zwecke nach Kenntnis der Polizei mit dem Deutschland-Ticket in verschiedene Bundesländer.



Nachdem er nun auch Neubrandenburg samt Polizisten etwas kennengelernt hat, wurde er wieder zum Bahnhof beordert, um die Weiterfahrt anzutreten.



Die Ermittlungen wegen des Vorwurfs des räuberischen Diebstahls werden nun vom Kriminalkommissariat Neubrandenburg abgeschlossen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell