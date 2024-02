POL-GÜ: Verfolgungsfahrt mit mehr als 160 km/h im Landkreis Rostock - Polizei stoppt führerscheinlosen Raser

Güstrow (ots) -



Beamten der Autobahnpolizei ist es in der Nacht zum 29.02.2024 gelungen, einen flüchtigen, rücksichtslosen Raser aus dem Verkehr zu ziehen.



Gegen 02:17 Uhr wurden die Beamten auf der B103 zwischen Güstrow und Laage auf einen Pkw aufmerksam, dessen Kennzeichen nicht zum Fahrzeug gehörten und diese darüber hinaus als gestohlen gemeldet waren. Trotz eingeschaltetem Blaulicht und dem Anhaltesignal reagierte der Fahrer des Pkw nicht. Vielmehr ergriff er die Flucht.



Im Weiteren Verlauf ereignete sich eine Verfolgungsfahrt bis in die Ortslage Schwaan, wobei der Tatverdächtige selbst innerhalb von Ortschaften mit über 160 km/h unterwegs gewesen ist. In einer Sackgasse in Schwaan endete die Flucht und die Einsatzkräfte nahmen sowohl den 39-jährigen Fahrer, als auch dessen 36-jährigen Beifahrer zunächst vorläufig fest.



Nach gegenwärtigen Erkenntnissen standen die beiden Deutschen unter dem Einfluss von Amphetaminen. Der in Güstrow wohnhafte Fahrer hatte zudem keine Fahrerlaubnis. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen.



An dem Einsatz waren insgesamt sieben Streifenwagen beteiligt. Glücklicherweise ist trotz der hohen Geschwindigkeiten sowie der rücksichtlosen Fahrweise des Flüchtigen niemand verletzt worden.



Gegen den Fahrer wurden mehrere Ermittlungsverfahren, u.a. wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Kennzeichenmissbrauchs, der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.



Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Güstrow.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell