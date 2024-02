LWSPA M-V: Rettungseinsatz im Seehafen Rostock

Rostock (ots) -



Durch das Brandschutz- und Rettungsamt Rostock wurde die Wasserschutzpolizei am 28.02.2024 um 21:04 Uhr über eine im Wasser befindliche Person im Seehafen Rostock informiert. Die Rettungskräfte konnten die Person am Liegeplatz 21 Seehafen Rostock, zwischen Schiff und Kaimauer feststellen und mittels Bergetechnik an Land verbringen. Der bei Bewusstsein geborgene 56 jährige Deutsche wurde vor Ort durch den Notarzt versorgt und anschließend mit Unterkühlung in die UNI-Klinik Rostock verbracht. Der Verunfallte war kein Besatzungsmitglied eines Schiffes. Es konnte ermittelt werden, dass es sich um einen Mitarbeiter einer Rostocker Hydraulikfirma handelt, die einen Auftrag im Seehafen hatte. Hinweise für eine Fremdgefährdung lagen nicht vor. Ein unmittelbarer Zusammenhang des Unfalls mit den auszuführenden Arbeiten war augenscheinlich nicht gegeben. Die Ermittlungen zu einem Arbeitsunfall dauern an.



