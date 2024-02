POL-HWI: Einbruch in Bistro

Wismar (ots) -



In der vergangenen Nacht brachen Unbekannte in ein Bistro in Wismar ein und entwendeten mehrere tausend Euro Bargeld.



Zwischen 00:30 Uhr und 07:30 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Bistro im Philosophenweg ein. Im Gebäude brachen sie die Kasse sowie zwei Spielautomaten auf und entwendeten so mehrere tausend Euro Bargeld. Durch die Zerstörungen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro. Durch den Kriminaldauerdienst konnten vor Ort Spuren gesichert werden.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung in diesem Zusammenhang um Mithilfe. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der 03841 203 0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



