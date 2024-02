POL-NB: Fuchs mit Pfeilen gequält

Demmin (ots) -



Pfeile in die Augen und den Bauch: So haben Beamte des Hauptreviers Demmin auf einem Feld nahe des Tollense-Flusses (Jarmener Chaussee) den Kadaver eines bereits mumifizierten Fuchses gefunden. Ein Spaziergänger hatte das Tier gesehen und die Polizei gerufen. Die Beamten haben den zuständigen Jäger informiert und Anzeige gegen Unbekannt wegen Jagdwilderei aufgenommen.



Die Mumifizierung lässt vermuten, dass das Tier schon etwas länger tot war. Einen genauen Tatzeitraum kann die Polizei nicht benennen. Ebenso ist derzeit unklar, ob der Fundort auch der Tatort ist.



Wer in den vergangenen Wochen im Bereich des Feldes am Tollense-Fluss zwischen Stadtgebiet und Siebeneichen womöglich sachdienliche Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Demmin unter 03998 / 254224 oder per Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



