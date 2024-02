POL-GÜ: Polizei Sanitz stoppt Kurierfahrer mit 2,62 Promille

Güstrow (ots) -



Am heutigen Vormittag meldete eine Zeugin einen vermeintlich alkoholisierten Fahrzeugführer auf der B 110 in Sanitz. Laut Angaben der Zeugin fuhr der Mann sehr auffällig in Schlangenlinien und kollidierte zudem mehrfach mit der Bordsteinkante. Als der deutsche Tatverdächtige den Lieferwagen schließlich auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes abstellte, rief die Zeugin die Polizei.



Die Einsatzkräfte der Sanitzer Polizei stellten den vermeintlich Tatverdächtigen glücklicherweise nur kurze Zeit später. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,62 Promille. Der Fahrzeugschlüssel sowie auch der Führerschein des 51-jährigen Rostockers wurden sichergestellt. Er wird sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr zu verantworten haben.



Die hierzu eingeleiteten Ermittlungen werden im Weiteren durch die Kriminalpolizei übernommen.



