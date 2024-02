POL-SN: Polizeieinsatz nach körperlicher Auseinandersetzung in der EAE Stern Buchholz

Schwerin (ots) -



In der EAE Stern Buchholz kam es am gestrigen Tag zu einem Polizeieinsatz, nachdem gegen 12.25 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung unter Bewohnern gemeldet wurde.



Laut ersten Erkenntnissen hatten zwei Algerier im Alter von 22 und 23 Jahren einen 23 Jahre alten Landsmann körperlich angegriffen. Dabei sollten laut den Angaben auch Metallstangen zum Einsatz gekommen sein.



Das Opfer erlitt leichte Verletzungen; ärztliche Soforthilfe wurde jedoch nicht erforderlich.



Gegen die mutmaßlichen Tatverdächtigen wurde Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet; des Weiteren wurden sie der Einrichtung verwiesen.



Die Polizei war mit vier Funkwagen im Einsatz; die weiteren Ermittlungen erfolgen durch das Kriminalkommissariat Schwerin.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell