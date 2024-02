POL-SN: Polizei ermittelt zu Graffiti mit Nahost-Bezug an der Schelfkirche

Schwerin (ots) -



Offenbar in der Nacht vom 26.2. zum 27.2. haben Unbekannte ein Graffiti auf die Außenwand der Schelfkirche in der Puschkinstraße aufgebracht. Der Schriftzug in einer Größe von etwa 2,5 m x 2,5 m weist Bezüge zum derzeitigen Nahost-Konflikt auf, so dass die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin die Ermittlungen zu diesem Sachverhalt aufgenommen hat. Die Polizei hat vor Ort Spuren gesichert und sucht nun nach Zeugen:



Sachdienliche Hinweise nimmt die Schweriner Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 sowie über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



