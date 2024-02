POL-GÜ: Güstrower Polizei zieht Radfahrer mit 3,00 Promille aus dem Verkehr

Güstrow (ots) -



Am Abend des 27.02.2024 wurden Beamte in der Güstrower Innenstadt während der Streifenfahrt auf einen augenscheinlich erheblich alkoholisierten Radfahrer aufmerksam.



Als die Beamten den Mann gegen 22:35 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen, wurde die Ursache für dessen unsichere Fahrweise schnell deutlich. Ein Atemalkoholtest ergab den Wert von 3,00 Promille. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen fanden die Einsatzkräfte zudem Betäubungsmittel, welche der 44-jährige Deutsche mit sich führte. Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt und das Fahrrad des Tatverdächtigen darüber hinaus zur Sicherung des Eigentums sichergestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen. Der bereits wegen ähnlicher Delikte bekannte Güstrower muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr sowie des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.



Die hierzu eingeleiteten Ermittlungen werden im Weiteren durch die Kriminalpolizei übernommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell