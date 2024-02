POL-HWI: Alkoholisierter Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen

Wismar (ots) -



In den heutigen Morgenstunden konnten Kräfte des Polizeihauptreviers Wismar einen Ford-Fahrer aus dem Verkehr ziehen, der sein Fahrzeug unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr führte.



Gegen 04:45 Uhr unterzogen die Beamten den 32-jährigen Ukrainer einer Verkehrskontrolle im Stadtgebiet in Wismar. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,53 Promille. Außerdem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.



Zur Blutprobenentnahme wurde der Ford-Fahrer in das Krankenhaus nach Wismar gebracht. Sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen.



