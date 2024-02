POL-LWL: Diebstahl eines hochwertigen Fahrzeuges in Zarrentin

Zarrentin (ots) -



Von einer Grundstücksauffahrt in Zarrentin wurde in der Nacht zu Dienstag durch unbekannte Täter ein schwarzer PKW Audi Q5 gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Auto in der Zeit von Montag 20:30 Uhr bis Dienstag 08:00 Uhr vom Grundstück in der Straße Steinbrink entwendet. Das Fahrzeug (Baujahr 2018) verfügt über ein Keyless Go System und hat ein geschätzten Wert von etwa 45.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat Spuren am Tatort gesichert und ermittelt nun wegen des schweren Bandendiebstahls. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Boizenburg (038847-6060) entgegen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Felix Zgonine

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell