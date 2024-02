POL-LWL: Polizei stellt mutmaßliche Mopeddiebe

Boizenburg (ots) -



In Boizenburg hat die Polizei am Dienstagnachmittag zwei mutmaßliche Mopeddiebe gestellt. Den 16 und 18 Jahre alten deutschen Tatverdächtigen wird vorgeworfen, ein Kleinkraftrad der Marke Simson vor einem Mehrfamilienhaus gestohlen zu haben. Dieses sollen sie mit einem Schraubendreher gestartet haben. Anschließend sollen die beiden Verdächtigen davongefahren sein. Das Moped konnte später durch die Geschädigten aufgefunden werden. Im Zuge der Fahndung hat die Polizei daraufhin die beiden Tatverdächtigen stellen können. Der 18-jährige Beschuldigte, der das gestohlene Kleinkraftrad gefahren haben soll, besitzt keine gültige Fahrerlaubnis und stand einem Vortest zufolge unter Drogeneinwirkung. Gegen die beiden mutmaßlichen Diebe wird jetzt wegen Diebstahls ermittelt. Gegen den 18-Jährigen wurde zudem Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Drogeneinfluss erstattet.



