Minister Christian Pegel führt doppelte Amtseinführung in Rostock durch

Innenminister Christan Pegel hat heute im Polizeizentrum Rostock den Ersten Polizeihauptkommissar Stefan Damrath als Leiter des Polizeihauptreviers Rostock Reutershagen und die Erste Polizeihauptkommissarin Adriana Ott-Ebert als Leiterin des Polizeireviers Rostock Lichtenhagen in ihre Ämter eingeführt.

„Beide sind bereits seit mehreren Jahren in Rostock tätig, kennen die Arbeit der Polizei vor Ort also aus dem Effeff. Rostock ist sicherlich ein herausfordernder Arbeitsort, aber ich bin überzeugt, dass beide mit ihrer langjährigen Erfahrung in besonderen Einsatzlagen und ihrem Engagement für mehr Sicherheit in der größten Stadt Mecklenburg-Vorpommerns sorgen werden“, sagte Innenminister Christian Pegel bei der feierlichen Amtseinführung.

Der 56-jährige Stefan Damrath begann seine berufliche Karriere mit einer Lehre zum Landmaschinenschlosser in Malchin und entschied sich erst 1990 zur damaligen Polizei in Neubrandenburg zu wechseln. Von Neubrandenburg aus hat sich Stefan Damrath über viele Stationen bis nach Rostock vorgearbeitet. Dort hat er von 2005 bis 2008 darüber hinaus im Leitungsbüro für den G8-Gipfel gearbeitet.

Für Adriana Ott-Ebert absolvierte direkt nach dem Schulabschluss die Ausbildung im Bereich des sogenannten mittleren Dienstes bei der Landespolizei MV. Nach mehreren Einsätzen in den unterschiedlichen Einheiten hat die heute 46-Jährige zweimal den Aufstieg innerhalb der Organisation gemeistert – zunächst in den gehobenen und dann in den höheren Dienst, um nun Leiterin des Polizeireviers Rostock Lichtenhagen zu sein.