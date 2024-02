POL-LWL: Polizei ermittelt wegen Trunkenheitsfahrt

Neu Kaliß (ots) -



Nach einem Hinweis hat die Polizei am Dienstagabend in Neu Kaliß eine 57-jährige Frau kontrolliert, die zuvor unter erheblichem Alkoholeinfluss mit ihrem PKW unterwegs gewesen sein soll. Die Frau, die einen Atemalkoholwert von 2,24 Promille aufwies, soll mit ihrem PKW in gefährlicher Schlangenlinienfahrt auf der B 191 unterwegs gewesen sein. Ein besorgter Autofahrer informierte die Polizei darüber, dass der betreffende PKW mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten und fast in den Graben gefahren sei. Die Polizei kam zum Einsatz und stellte das vom Zeugen beschriebene Auto und die mutmaßliche Fahrerin an deren Wohnadresse fest. Die 57-Jährige widersetzte sich zunächst den polizeilichen Maßnahmen, wurde dann aber zur Blutprobenentnahme gebracht. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.



