POL-LWL: Zersplitterte Glasscheibe sorgt für Vollsperrung

Aufgrund eines weiten Scherbenfeldes musste die Bundesstraße 195 zwischen Boizenburg und Schwartow am Dienstagabend für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden. Zuvor meldeten Zeugen gegen 20:30 Uhr das Trümmerfeld auf der Straße, das sich auf über 50 Meter ausdehnte. Vor Ort konnten die Polizeibeamten neben den Scherben auch einen Spanngurt, Aufkleber und einen Dichtungsgummi sichern, die auf ein verlorenes Fensterglas hindeuten. Nachdem die Straße von den Scherben beräumt wurde, konnte sie für den Verkehr wieder freigegeben werden. Die Polizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Ein Verursacher konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden.



