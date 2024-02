POL-LWL: Mann stirbt bei Wohnhausbrand

Setzin (ots) -



Bei einem Brand eines Einfamilienhauses in der Nacht zu Mittwoch in Schwaberow bei Setzin ist der 52-jährige Hausinhaber verstorben. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet gegen 02 Uhr morgens der Dachstuhl des Hauses in Vollbrand, weshalb mehrere Feuerwehren der umliegenden Gemeinden Setzin, Körchow, Toddin und Hagenow zum Einsatz kamen. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen der Feuerwehr wurde der Hausinhaber leblos im Badezimmer des Obergeschosses aufgefunden. Der hinzugerufene Notarzt stellte den Tod des 52-Jährigen fest. Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und ermittelt nun wegen des Verdachts der Fahrlässigen Brandstiftung. Am Wohnhaus entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 150.000 Euro.



