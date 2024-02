POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person auf der Landesstraße 283 (L283) zwischen Hintersee und Glashütte im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Pasewalk (ots) -



Am 27.02.2024 gegen 21:40 Uhr befuhr der 68-jährige Fahrer eines PKW

Dacia die L283 aus Richtung Hintersee kommend in Richtung Glashütte.

Nach dem Durchfahren einer Linkskurve kam er mit seinem PKW nach

rechts von der Fahrbahn ab und fuhr frontal gegen einen Straßenbaum.

Der 68-jährige Deutsche wurde in Folge des Aufpralls in seinem PKW

eingeklemmt und schwer verletzt.

Polizeibeamte des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V, die auf den

Unfall zukamen und ein zufällig vorbeifahrender Notfallsanitäter

begannen sofort mit der Erstversorgung des Verletzten.

Durch die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus

Rothenklempenow, Löcknitz und Blankensee wurde der 68-Jährige, der

sich alleine in seinem PKW befand, aus dem Fahrzeug befreit.

Anschließend verbrachte ihn der Rettungsdienst in die Ameos-Klinik

Ueckermünde, wo er zur weiteren medizinischen Versorgung stationär

aufgenommen wurde.

Es entstand ein Gesamtschaden von 10.000,-Euro. Der PKW war nicht

mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



