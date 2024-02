POL-ANK: Nachmeldung zum Großeinsatz in Heringsdorf

Heringsdorf (ots) -



Wie bereits berichtet, kam es heute Vormittag (27.02.2024) zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettung und Polizei in der Kulmstraße in Heringsdorf (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/5723171).



Nach aktuellen Erkenntnissen haben Hotelangestellte zwei bewusstlose Personen in einem Hotelzimmer festgestellt und daraufhin den Rettungsdienst verständigt. Die eingeleiteten medizinischen Sofortmaßnahmen bei einem 56-jährigen Mann blieben ohne Erfolg, sodass durch einen Arzt nur noch dessen Tod festgestellt werden konnte. Im Zimmer befand sich auch eine 52-jährige Frau, welche nicht ansprechbar war, daraufhin durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht und von dort in eine Spezialklinik geflogen wurde. Ihr Zustand ist weiterhin kritisch. Beide Personen haben die deutsche Staatsangehörigkeit und kommen aus dem Landkreis Bad Kissingen (Bayern).



In der Zwischenzeit wurden durch Kräfte der Feuerwehr und der Polizei etwa 60 Menschen aus dem Gebäude evakuiert. Während des Einsatzes haben sich außerdem sechs Personen gemeldet, die über Übelkeit und Schwindel klagten und somit in Krankenhäuser gebracht werden mussten.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizei im Zusammenhang mit einem Todesermittlungsverfahren dauern gegenwärtig an. Zur Klärung der genauen Ursache kommt in diesem Zusammenhang auch ein Sachverständiger der DEKRA zum Einsatz.



