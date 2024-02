POL-LWL: Polizei warnt erneut vor falschen Polizisten am Telefon

Ludwigslust (ots) -



Der Polizei werden derzeit wieder vermehrt Anrufe von falschen Polizisten mitgeteilt. Zuletzt am Dienstagvormittag in Ludwigslust, als ein Unbekannter sich am Telefon als Polizeibeamter des Polizeireviers Hagenow ausgab und das Opfer in betrügerischer Absicht in ein Gespräch verwickelte. Der falsche Polizist verunsicherte das Opfer - ein Rentner - am Telefon und gab an, dass angeblich Einbrecher in der Region unterwegs sind, denen man auf der Spur sei. Im Anschluss wurden durch den Anrufer gezielt Fragen zu im Haus befindlichen Wertgegenständen gestellt. Die Polizei appelliert deshalb zur Vorsicht und warnt davor, fragwürdigen Anrufern Auskünfte zu persönlichen Vermögensverhältnissen oder Wertgegenständen zu erteilen. Die Polizei rät: Dubiose Telefonate mit zweifelhaftem Inhalt sollen schnellstmöglich beendet werden. Zudem sollte man nie Fremde in die eigene Wohnung lassen, von denen man nicht weiß, wer sie sind. Kriminalbeamte können sich an der Wohnungstür jederzeit mit dem Dienstausweis der Polizei bzw. mit der Kripo- Marke ordnungsgemäß legitimieren.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell