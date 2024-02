POL-LWL: Polizei zog alkoholisierte Fahrzeugführer aus dem Verkehr

Parchim/Hagenow (ots) -



In Parchim und in Hagenow hat die Polizei am Montag jeweils einen alkoholisierten Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen. In Parchim stellte die Polizei am Montagnachmittag im Zuge einer Verkehrskontrolle bei einem 60-jährigen Autofahrer einen Atemalkoholwert von 2,14 Promille fest. Das in Schlangenlinien fahrende Auto war den Beamten zuvor aufgefallen, worauf die Polizisten den 60-Jährigen anhielten. Bei dem Fahrer, dessen Führerschein sichergestellt wurde, ist eine Blutprobenentnahme veranlasst worden. Außerdem erstattete die Polizei Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen ihn.



In Hagenow wurde die Polizei am Montagabend auf einen Elektroroller aufmerksam, dessen 29-jähriger Fahrer bei der anschließenden Kontrolle einen Atemalkoholwert von 1,70 Promille aufwies. Zudem stand der Fahrer einem Vortest zufolge unter Drogeneinfluss. Der Vortest reagierte positiv auf Amphetamine. Dem 29-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und eine Strafanzeige gegen ihn aufgenommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell