POL-SN: Fahrer bei Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden leichtverletzt

Details anzeigen beschädigte Fahrzeuge nach Verkehrsunfall beschädigte Fahrzeuge nach Verkehrsunfall

Schwerin (ots) -



Offenbar leichte Verletzungen erlitt am heutigen Nachmittag ein 81-jähriger Pkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Lewenberg.



Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann auf dem Parkplatz des Klinikums gegen 14.50 Uhr seinen Pkw in Gang gesetzt und war im Anschluss aus noch unbekannter Ursache gegen mindestens 6 abgestellte Wagen gefahren. Der Fahrer wurde zur Behandlung in die Notaufnahme gebracht; an den Fahrzeugen entstand nach erster Schätzung ein Gesamtschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand wurden keine weiteren Personen bei dem Unfall verletzt.



Bei dem Betroffenen handelt es sich laut vorliegenden Informationen um einen deutschen Staatsangehörigen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell