POL-HRO: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Unbekannte Täter haben in den heutigen Morgenstunden einen Zigarettenautomaten im Schweriner Stadtteil Mueßer-Holz gesprengt.



Der Vorfall ereignete sich gegen 02:30 Uhr in der Galileo-Galilei-Straße. Ein Hinweisgeber informierte die Polizei über Beschädigungen an einem Zigarettenautomaten, die nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen durch die Verwendung von Pyrotechnik hervorgerufen wurden. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.



Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen.



In diesem Zusammenhang wendet sich die Polizei nun mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung. Wer hat verdächtige Personen gesehen oder kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei in Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



