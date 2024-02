Presseeinladung: Christian Pegel übergibt neues Tanklöschfahrzeug an die Freiwilligen Feuerwehr Greifswald

Innenminister Christian Pegel übergibt am Freitag in Greifswald im Landkreis Vorpommern-Greifswald ein Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) an den Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Greifswald Mathias Herenz und Jeannette von Busse, 1. Stellvertreterin des Oberbürgermeisters.

Medienvertreterinnen und –vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Freitag, 1. März 2024, 11.45 Uhr

Ort: Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen

Feuerwehr Greifswald,

Wolgaster Straße 63b,17489 Greifswald

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Tanklöschfahrzeug mit einem 4.000-Liter-Löschwassertank sowie einem 500-Liter-fassenden Schaummittelkonzentratbehälter.

Es ist einerseits zur Bekämpfung von Bränden in Industrie- und Gewerbebereichen und andererseits für den Einsatz bei Ödlandbränden im Greifswalder Bereich gedacht.

Die Kosten des Fahrzeugs liegen bei knapp 500.000 Euro, wobei das Land und die Stadt jeweils zur Hälfte die Kosten übernehmen.